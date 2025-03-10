Adana'da Cipte Yangın Paniği: Akaryakıt İstasyonu Çalışanları Anında Müdahale Etti

Adana'da bir cipte çıkan yangın, akaryakıt istasyonu çalışanlarının hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:34
Adana'da Cipte Yangın Paniği: Akaryakıt İstasyonu Çalışanları Anında Müdahale Etti

Adana'da Yangın Söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, motor kısmından alev alan cipteki yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Varsaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücü Metehan P., 34 CKV 971 plakalı cipinin arıza ışığının yanması üzerine istasyona girdi.

Cipte Alevler Yükseldi

Sürücü, aracını park ettiği sırada motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark etti. Akaryakıt istasyonu çalışanları, yangın söndürme tüpü kullanarak hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Çalışanların çabaları sayesinde alevler, daha fazla yayılmadan söndürüldü.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın anı ve istasyon çalışanlarının müdahalesi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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