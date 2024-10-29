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Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi

Adana'da gerçekleşen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:23
Adana'da Çöp Kamyonu Dehşeti: Bir Kadın Can Verdi

Adana'da Feci Kaza

Adana'nın Sarıçam ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Balcalı Mahallesi'nde görevli bir çöp kamyonu, 54 yaşındaki Hülya Aydın'a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Olayın Gelişimi

Kaza, bu sabah saatlerinde meydana geldi. E.D. (35) yönetimindeki çöp kamyonu, öğrenci yurdunun yakınında Aydın'a çarptı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle acil durum ekiplerine haber verildi.

Sağlık Durumu ve Gözaltı

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Aydın'ın artık hayatta olmadığını belirledi. Olayla ilgili olarak sürücü E.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kazanın sebebi ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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