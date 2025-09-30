Adana'da Dayısını Bıçaklayarak Öldürme Davası Sürüyor

Adana 12. Ağır Ceza'da M.O.B.'nin dayısı Mehmet Tunç'u bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanması devam etti; savcı 12-18 yıl hapis istedi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dayısını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada sunulan mütalaa

Mahkemeye tutuklu olarak getirilen sanık M.O.B. ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla birlikte dayısı Mehmet Tunç (41)'un Dervişler Mahallesi'ndeki evine yerleştiğini belirtti.

Savcı, 21 Nisan 2024'te gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartışan Tunç'un, kavga sırasında M.O.B.'ye yumruk attığını; bunun üzerine sanığın dayısını bıçaklayarak öldürdüğünü ifade etti. Savcı, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

Sanık M.O.B. savunmasında, Tunç'un kendisine saldırdığını iddia ederek, 'Biz evde gürültü yapınca dayım elinde bıçakla odaya geldi, bize küfretti. Ben maktulü sakinleştirmek istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum.' dedi.

Avukatların beyanları da dinlendikten sonra mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma hazırlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te meydana geldi. Dayısı Mehmet Tunç'u bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

