Adana'da DEAŞ'lı Teröriste Para Gönderme İddiasıyla 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ'a Yardım İddiası

Adana'da, Suriye'deki DEAŞ'lı terörist ve ailesine para gönderdiği öne sürülen bir sanık hakkında önemli bir dava açıldı. H.Y. isimli sanığın, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı belirtildi.

Savcılık Soruşturmasını Tamamladı

Sanık, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra 17 Mayıs 2024 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılık, H.Y. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçlamasıyla bir iddianame düzenledi.

İddianamede Yer Alan Bilgiler

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, H.Y.'nin örgüt üyeliği suçundan işlemlerin yapıldığı şahıslarla sıkı bir iletişim içinde olduğu ifade edildi. İddianameye göre, sanık ayrıca örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para toplama faaliyetinde bulunmuş ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ'lı terörist ve ailesine 775 lira göndermiştir.

Sanığın Savunması

H.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getirirken, ilerleyen günlerde duruşma sonuçlanacak ve sanığın yargılanma süreci devam edecektir.