Adana'da Depremde İkisi Sanık Olan 82 Ölümün Davasında Gelişmeler

Adana'da Depremde 82 Kişinin Ölümüne Neden Olan Apartmanın Davası Devam Ediyor

Adana'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan İhsan Bayram Apartmanı'nın davasına devam edildi. Bu apartmanın yıkılması sonucunda 82 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Dava, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor ve yargılanan sanıklar arasında tutuklu müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık ile tutuksuz eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan yer alıyor.

Mahkeme Süreci ve Sanıkların Savunmaları

Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar Ferit Işık ve Celal Gül duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Alim Erdoğan duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Alim Erdoğan'ın savunması alındı. Kendisi, 1991'den itibaren Seyhan Belediyesi’nde görev yaptığını ve ruhsat işlemlerinin yasaya uygun olarak yapıldığını belirterek, apartmanın yıkımında bir kusurunun bulunmadığını ifade etti. “Benim önüme o dönem mevzuata aykırı bir belge gelmedi.” dedi.

Tutuklu sanık Ferit Işık ise, inşaatı kendisinin yapmadığını ve sorumluluğunun 1999 yılında devredildiğini iddia ederek, “Temel üstü ruhsat çok önemlidir.” açıklamasında bulundu. Ancak, detaylı sorgulama esnasında mahkeme başkanı, sorumluluk durumunu sorguladı. Celal Gül'ün savunması ise SEGBİS bağlantısının kopması nedeniyle alınamadı.

Önceki Tanık İfadeleri ve Suçlamalar

Her iki sanık, savcılık ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmıştı. Ferit Işık, projeyi kendisinin hazırladığını ancak gerekli koşullarda inşaatı gerçekleştiremediğini ve daha sonra projeyi Celal Gül'e devrettiğini savunurken; Gül ise inşaatın 4. kat seviyesinde devralındığı iddiasında bulundu. Her iki sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

Mahkemenin Verdiği Karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, Alim Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve bilirkişi raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Dava sürecinin ilerleyen aşamalarında sanıkların durumu netleşecek ve hukuki süreç devam edecek.