Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda, sahte araç satışından 4 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:50
Adana'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Adana merkezli gerçekleştirilen bir dolandırıcılık operasyonunda, internet üzerinden sahte araç satış ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyon, 72 yaşındaki emekli İ.B.'nin dolandırıldığı ihbarının ardından başladı.

Emniyet Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ilanı araştırmak üzere hemen harekete geçti. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda kimliklerini belirledikleri zanlıları Adana, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Operasyon sonucunda, Veli Y. (27), Ender Y. (41), Hanım Y. (43), Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ve Ömer K. (27) gözaltına alındı. Zanlılara ait olan 4 milyon lira değerindeki 2 otomobil ve 3 motosiklete el konuldu.

Dolandırıcılık Yöntemleri

İlk belirlemelere göre, zanlıların otomobilini satmak üzere ilan veren kişiye aracı satın almak istediklerini söyleyerek 10 bin lira kapora gönderdikleri ve ilanı kaldırmalarını sağladıkları ortaya çıktı. Daha sonra, bu aracın fotoğraflarını kullanarak yeniden ilan veren dolandırıcılar, İ.B.’yi kendi hesaplarına 690 bin lira yatırmasını sağlayarak dolandırdı.

Adli Süreç

Gözaltında bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe Veli Y, Ender Y, Hanım Y. ve Yusuf C. tutuklanırken, Şeyma B. ve Ömer K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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