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Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 55 Sürücüye Cezai İşlem

Adana'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde 55 sürücüye toplam 789 bin 537 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 02:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 02:01
Adana'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 55 Sürücüye Cezai İşlem

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda, diğer şubelerin de katılımıyla kent genelinde belirlenen noktalarda uygulamalar yapıldı.

Denetim sırasında 685 araç durdurulurken, sürücülerinin belgeleri titizlikle incelendi ve alkol testi uygulandı.

Yapılan denetimlerde 6 araç trafikten men edilirken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 55 aracın sürücüsüne 789 bin 537 lira ceza kesildi. Bu tür uygulamaların, trafik güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

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