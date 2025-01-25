Adana'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 32 Sürücüye Ceza

Adana'da dron destekli uygulama ile 32 sürücüye trafik suçlarından ceza kesildi. Uygulama yayalar için daha güvenli bir trafik ortamı sağlamayı amaçlıyor.