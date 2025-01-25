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Adana'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 32 Sürücüye Ceza

Adana'da dron destekli uygulama ile 32 sürücüye trafik suçlarından ceza kesildi. Uygulama yayalar için daha güvenli bir trafik ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:05
Adana'da Dron Destekli Trafik Uygulaması: 32 Sürücüye Ceza

Adana'da Dron Destekli Trafik Uygulaması Gerçekleşti

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, toplam 32 sürücüye çeşitli trafik suçlarından ceza yazıldı.

Uygulamanın Detayları

Bülent Angın Bulvarı'nda yapılan uygulama, yayaların geçiş önceliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyordu. 7 ekibin katıldığı bu uygulama sayesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi.

Dron destekli bu uygulama esnasında, geçitlerde yayalara yol vermeyen sürücülerin yanı sıra kask takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, standart dışı plaka kullanan ve kaldırımda motosiklet süren toplam 32 kişiye para cezası uygulandı.

Bu tür uygulamalar, Adana'daki trafik güvenliğini artırmayı ve yayaların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.

Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.

Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.

Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.

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