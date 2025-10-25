Adana'da düğün salonunda çalışanına dolandırıcılık suçlaması

Adana Çukurova'da düğün salonu sahibi, 18 ay boyunca bazı ödemelerin çalışan A.T. hesabına aktarıldığını fark ederek suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 10:09
Adana'da düğün salonu sahibi çalışanının hesaplarında usulsüzlük tespit etti

Adana Merkez Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren bir düğün salonunun sahibi Mesut Engin, gelir hesaplarında oluşan fark nedeniyle başlattığı inceleme sonucunda usulsüzlük iddiasıyla savcılığa başvurdu.

İncelemede ortaya çıkan usulsüz aktarım

Yapılan incelemede, bazı ödemelerin son 18 ay boyunca işletme hesabı yerine düğün salonunda halkla ilişkilerden sorumlu A.T. isimli çalışanın hesabına yatırıldığı belirlendi. İşletme yetkilileri, durumu banka dekontlarıyla tespit ettiklerini açıkladı.

Örnek ödeme ayrıntısı

İşletme Müdürü Hasan Hüseyin Aydınç, müşterilerle yapılan görüşmeler ve belge incelemeleri sonucunda örnek bir işlemde müşteriden gelen 300 bin lira tutarındaki ödemenin 200 bin lirasının A.T.'nin hesabına aktarılırken yalnızca 100 bin lirasının şirket hesabına gönderildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Adli süreç ve talep

Aydınç, tespit edilen usulsüzlükler üzerine adli süreci başlattıklarını ve A.T.'nin hakkettiği cezayı almasını istediklerini belirtti.

