Trabzon Bilim Festivali'ne 3 Günde Yaklaşık 200 Bin Ziyaretçi

10-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve "Bilimle büyüyen zihinler" sloganıyla hayata geçirilen Trabzon Bilim Festivali, üç gün boyunca yoğun ilgi gördü. Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleşen etkinliklere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

Festivalde neler vardı?

Festival programında bilim söyleşileri, deneysel atölyeler, yaratıcı drama etkinlikleri, bilimsel şovlar, planetaryum gösterimleri, canlı heykeller, robotlarla söyleşiler, interaktif oturumlar, teknoloji sergileri ve simülasyon deneyimleri gibi çok sayıda etkinlik yer aldı. Her yaş grubuna yönelik uygulamalı ve görsel aktiviteler, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Katılımcılar ve stantlar

Etkinlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş, TÜBİTAK, T3 Vakfı - DENEYAP - TEKNOFEST, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Trabzon Silah Sanayi A.Ş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, UMKE, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sahil Güvenlik Komutanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yeşilay ve Orman Bölge Müdürlüğü gibi 57 kurum ile ilkokul, ortaokul ve liselerden oluşan toplam 100 stant yer aldı.

Öğrenci projeleri ve akademik katılım

Ziyaretçilere sunulan projelerde öğrencilerin bilimsel üretim süreçlerini paylaşma fırsatı bulduğu, robotik kodlama, enerji verimliliği, çevre bilinci ve tasarım alanlarındaki çalışmaları dikkat çekti. Ayrıca özel ve devlet üniversiteleri, Trabzon Teknokent, Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi, TÜGVA İcathane ile bilim ve sanat merkezleri de projelerini tanıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin Trabzon'un bilim ve teknoloji vizyonuna önemli katkı sunduğunu vurguladı. Genç, "Trabzon'u bilimin ışığıyla buluşturmanın ve binlerce genci bilime teşvik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını" belirtti ve festivali "her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle şehrin adeta bilim şölenine dönüştüğü" bir organizasyon olarak nitelendirdi.

Genç ayrıca şunları kaydetti: "Festival boyunca çocuklarımızın ve gençlerimizin merakla etkinliklere katıldığını, kendi projelerini büyük bir özgüvenle tanıttıklarını görmek bizler için en büyük gurur kaynağı oldu. Bu organizasyonla amacımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bilimle tanıştırmak, onların araştıran, üreten ve düşünen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır."

Genç, TÜBİTAK başta olmak üzere festivale katılım sağlayan kurum ve kuruluşlara, eğitim kurumlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve yoğun ilgi gösteren hemşehrilerine teşekkür ederek, "Trabzon, bilimin ve teknolojinin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bilimi, eğitimi ve gençliği destekleyen projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

