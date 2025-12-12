DOLAR
Adana'da Düğünden 6 Gün Sonra Gelin Altınları Alıp Kaçtı İddiası

Adanalı genç, Muğla'da tanıştığı kadınla dini nikah kıyıp 29 Kasım'da düğün yaptı; iddiaya göre gelin 4 Aralık'ta altınları alıp kaçtı, taraflar birbirini suçladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:21
Olayın Detayları

Muhittin Çiçeklibağ (27), yaz aylarında otelde çalışmak için Adana'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Burada çalıştığı otelde S.B. (29) ile tanışan Çiçeklibağ, çift Bodrum'da başlayan ilişki sonrası Adana'da dini nikah kıyıp 29 Kasım'da düğün yaptı.

İddialara göre S.B.'nin Nisan ayında gerçekleşen boşanması nedeniyle 300 günlük yasal sürenin dolmaması sebebiyle çift resmi nikah kıyamadı. Düğüne S.B.'nin ailesinden kimse katılmadı.

Çiftin iddiasına göre 4 Aralık'ta, düğünde takılan altınların bir kısmını alan gelin öğle saatlerinde, eşi işteyken, kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Eşinin daha sonra ailesiyle iletişime geçince 10 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilirken, hamile olduğu yönündeki iddiaların da doğru olmadığı öne sürüldü.

Tarafların Açıklamaları

"Manevi olarak kaybım çok ağır"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çiçeklibağ, "Bu şahısla Bodrum’da 14 Eylül’de tanıştık. Ben bunların çete olduğunu, bunların bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum. Düğünü bekledi, düğünden sonra altınların bir kısmını alıp kaçtı. Ben, bu kişinin annesine ulaştım. 10 yaşında bir oğlu olduğunu öğrendim. Maddi kayıp önemli değil ama manevi olarak kaybım çok ağır" dedi.

Genç, başkalarının da benzer tuzaklara düşmemesi için, "Gerçekten insanlar evleneceği kişinin e-devat bilgilerine baksın. Acele etmeyin, çok dikkat edin. Ben böyle bir insan olduğunu hiç düşünmedim. Detaylıca kurulmuş bir oyun ve plan var" uyarısında bulundu.

Gelin iddiaları reddetti

İddiaların odağındaki S.B. ise İHA muhabirine, "10 yaşında çocuğum olduğunu öğrendi ve kaldıramayacağını söyledi. Düğünde takılan altınlarda sahteydi, ben altın almadım" diyerek suçlamaları reddetti.

