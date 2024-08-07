Adana'da Düşen Helikopter İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Göle Düşen Helikopter İçin Çalışmalar Sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos tarihinde orman yangınına müdahale ederken Gökdere Barajı'na düşen helikopterin sudan çıkarılması için yürütülen kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların Detayları

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, daha önce su seviyesinin düşürüldüğü baraj gölünde, yaklaşık 35-40 metre derinlikte bulunan helikopterin balçıkta kalan kısmını kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkardı.

Dalgıçların Yoğun Çabası

Dalgıçlar, baraj gölünde helikopteri yüzeye çıkarmak üzere bağlı olduğu kaldırma balonlarına hava vererek operasyona devam ediyor. Helikopterin su yüzeyine çıkarılmasının ardından botlarla sahile çekilmesi ve vinç yardımıyla karaya taşınması planlanıyor.

Yangın ve Kaza Olayı

2 Ağustos'ta Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek üzere Gökdere Barajı'ndan su almak isteyen helikopter kırıma uğramış, kazada 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.