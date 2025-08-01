DOLAR
40,65 0,09%
EURO
47,05 -1%
ALTIN
4.391,65 -2,21%
BITCOIN
4.609.282,94 2,74%

Adana'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı

Adana'da eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Yerel güvenlik ekipleri incelemelere başladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 22:07
Adana'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı

Adana'da Eğitim Uçağı Kaza Yaptı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan yaralandı. Olay, saat 19.20 sıralarında Özler Mahallesi'ndeki Kelaynak pistinde meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada, yaralıların Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Köşger, yaralıların durumunun ağır olduğunu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güvenlik İncelemeleri Devam Ediyor

Olay sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim uçağının düştüğü narenciye bahçesinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, kaza alanının çevresinde güvenlik önlemleri alarak, girişini kapattı.

Öte yandan, pilot Burak Yürekli'nin daha önce ajansa verdiği bir demeçte çocuklara uçak öğretimi hakkında yaptığı çalışmalar dikkat çekmişti.

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Jandarma ekipleri...

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Jandarma ekipleri, girişi kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Jandarma ekipleri...

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Jandarma ekipleri, girişi kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Öğretmenlerden Anlamlı Destek: Okul Sıraları Yenilendi
2
İpek Yolu Müzik Topluluğu, Issık Göl'deki Kültür Festivalinde Büyüledi
3
AJet Genel Müdürü Sarp, Sahadaki Ekiplerle Bir Araya Gelerek Başarıları Kutladı
4
Adana'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı
5
Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı
6
Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı
7
Konya'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!