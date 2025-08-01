Adana'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı

Adana'da Eğitim Uçağı Kaza Yaptı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan yaralandı. Olay, saat 19.20 sıralarında Özler Mahallesi'ndeki Kelaynak pistinde meydana geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kazanın hemen ardından yaptığı açıklamada, yaralıların Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Köşger, yaralıların durumunun ağır olduğunu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güvenlik İncelemeleri Devam Ediyor

Olay sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim uçağının düştüğü narenciye bahçesinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, kaza alanının çevresinde güvenlik önlemleri alarak, girişini kapattı.

Öte yandan, pilot Burak Yürekli'nin daha önce ajansa verdiği bir demeçte çocuklara uçak öğretimi hakkında yaptığı çalışmalar dikkat çekmişti.

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Jandarma ekipleri, girişi kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı. Jandarma ekipleri, girişi kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.