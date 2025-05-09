Adana'da Emniyet Kemerini Takmayanlara Simülasyon Eğitimi

Adana'da Emniyet Kemerini Takmayan Sürücüler Aşırı Riskleri Tecrübe Etti

Adana'da, trafik polisleri emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza vermek yerine, onlara simülasyon aracında kazanın olası sonuçlarını deneyimleme fırsatı sundu. Bu uygulama, sürücülerin emniyet kemerinin önemini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Denetim Uygulaması Seyhan İlçesinde Gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda bir emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Polis, emniyet kemeri takmadığını tespit ettiği sürücüleri durdurarak, bir ceza yerine farklı bir uygulama ile karşılaştı.

Ceza yazmak yerine, bu sürücülerin simülasyon aracına binmeleri istendi. Simülasyon deneyimi sırasında sürücüler, emniyet kemeri takmamalarının sonucu olabilecek tehlikelere maruz kalarak, gerçek bir kaza anında neler olabileceğini hissettiler ve belgelendiler.

Bu uygulama ile polis ekipleri, hem sürücüleri bilinçlendirmeyi hem de trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracında kaza anında yaşanabilecekleri deneyimlemelerini sağladı.

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracında kaza anında yaşanabilecekleri deneyimlemelerini sağladı.