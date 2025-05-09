DOLAR
38,74 -0,29%
EURO
43,64 -0,38%
ALTIN
4.158,03 -1,35%
BITCOIN
3.991.005,99 -0,34%

Adana'da Emniyet Kemerini Takmayanlara Simülasyon Eğitimi

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere simülasyon aracıyla kazaların risklerini deneyimlettirdi.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 17:07
Adana'da Emniyet Kemerini Takmayanlara Simülasyon Eğitimi

Adana'da Emniyet Kemerini Takmayan Sürücüler Aşırı Riskleri Tecrübe Etti

Adana'da, trafik polisleri emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza vermek yerine, onlara simülasyon aracında kazanın olası sonuçlarını deneyimleme fırsatı sundu. Bu uygulama, sürücülerin emniyet kemerinin önemini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Denetim Uygulaması Seyhan İlçesinde Gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda bir emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Polis, emniyet kemeri takmadığını tespit ettiği sürücüleri durdurarak, bir ceza yerine farklı bir uygulama ile karşılaştı.

Ceza yazmak yerine, bu sürücülerin simülasyon aracına binmeleri istendi. Simülasyon deneyimi sırasında sürücüler, emniyet kemeri takmamalarının sonucu olabilecek tehlikelere maruz kalarak, gerçek bir kaza anında neler olabileceğini hissettiler ve belgelendiler.

Bu uygulama ile polis ekipleri, hem sürücüleri bilinçlendirmeyi hem de trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon...

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracında kaza anında yaşanabilecekleri deneyimlemelerini sağladı.

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon...

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracında kaza anında yaşanabilecekleri deneyimlemelerini sağladı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
2
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Adana'da 'Orman Benim' Kampanyası Düzenlendi
4
Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Hava ve Karadan Denetim Artırıldı
5
Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı
6
Karabük Üniversitesi KAPGEM ile Kamu Politikalarına Bilimsel Katkı Sağlıyor
7
İzmir'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanık Yargılanıyor: Tehdit ve Hakaret İddiası

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği