Adana'da erkek kuaföründe silahlı kavga: 7 yaralı, 3'ü ağır

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesindeki bir erkek kuaföründe iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayın detayları

İddialara göre kuaförde karşılaşan husumetli iki şahıs arasındaki sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga önce işyeri içinde başladı ve ardından sokağa taştı.

Çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik ve soruşturma

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

