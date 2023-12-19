Haberler

Gündem

Adana'da eski devlet hastanesinde yangın çıktı

Adana'da eski devlet hastanesinde yangın çıktı Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin yeni binasına taşınmasının ardından boş kalan eski hastanenin depo bölümünde yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar, şehrin birçok yerinden görüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için hummalı bir çalışma başlattı.