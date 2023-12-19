Adana'da eski devlet hastanesinde yangın çıktı

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin yeni binasına taşınmasının ardından boş kalan eski hastanenin depo bölümünde yangın çıktı. Yangından çıkan dumanlar, şehrin birçok yerinden görüldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Adana'da eski devlet hastanesinde yangın çıktı
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Eski devlet hastanesinde depoda çıkan yangın, 2 işçiyi esir aldı. Yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Depodaki patlamalar nedeniyle hastane önündeki cadde trafiğe kapatıldı. Yangın, binanın tamamını kapladığı için söndürme çalışmalarına vakit kaybetmeden başlandı.

Depoda çalışan 2 işçi, yangın sırasında mahsur kaldı. Eski devlet hastanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri seferber oldu. Depodan gelen patlama sesleri duyulurken, hastane önündeki cadde güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Binanın her tarafını saran yangın için ekipler müdahaleye başladı.

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