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Adana'da Eski Eş Cinayeti: Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Adana'da, eski karısını öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu. Olay ayrıntıları ve yaralı şüphelinin durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 02:11
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 02:11
Adana'da Eski Eş Cinayeti: Şüpheli İntihar Girişiminde Bulundu

Adana'da Korkunç Olay: Eski Eş Cinayeti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, eski eşini bülfede çalışan kadının tabancayla öldüren R.Ç. (54), ardından intihar girişiminde bulundu. Olay, Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Araştırmalara göre, silahla vurulan kadının Esengül Kaya (48) olduğu belirlendi.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, Esengül Kaya'nın büfede, 3 yıl önce boşandığı eski eşi R.Ç. tarafından katledildiğini tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından Kaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli R.Ç. Yakaladı, İntihar Girişiminde Bulundu

Olay sonrasında R.Ç.'nin olay yerinden kaçtığı belirlendi ve ekipler, zanlının gidebileceği güzergahlarda önlem aldı. R.Ç.'nin Kozan ilçesi istikametine gittiği görüldü. Şüpheli, Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Burada, R.Ç. silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan R.Ç., jandarmanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır...

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır yaraladı.

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır...

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır yaraladı.

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