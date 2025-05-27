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Adana'da Eski Eşini Öldüren Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Adana'da eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan Recep Çürük, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:16
Adana'da Eski Eşini Öldüren Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Adana'da Eski Eşini Öldüren Kişi Hastanede Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde, iki gün önce eski eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan Recep Çürük (54), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın Ayrıntıları

25 Mayıs'ta, Esengül Kaya (48) isimli eski eşini Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir büfede tabancayla vurarak öldüren Çürük, olay sonrası intihar etmek amacıyla silahıyla kendine ateş etmişti. Kaya'nın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Çürük'ün barışma isteğini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığı iddia ediliyor.

Kişinin Cenazesi Morgda

Olayın ardından, emekli polis memuru olan Çürük, Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulduğu esnada silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Yapılan müdahalelere rağmen Çürük'ün yaşamını yitirdiği öğrenildi ve cenazesi morga kaldırıldı.

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır...

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır yaraladı.

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır...

Adana'da bir kişi büfede çalışan eski karısını tabancayla öldürdükten sonra kendisini ağır yaraladı.

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