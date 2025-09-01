DOLAR
Adana'da Evde Uyuşturucu Satışı: M.G. İçin 22 Yıl 6 Aya Kadar Hapis İstemi

Adana Seyhan'da evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan M.G. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:15
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikamette sentetik uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.G. hakkında savcılık soruşturması tamamlandı ve dava açıldı.

Olayın detayları ve yakalanma

İddianameye göre, 16 Mayıs tarihinde tutuklanan sanık, kırlent içine gizlediği 127,83 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandı. Adreste ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve paketleme malzemesi ele geçirildi.

İddianame ve istenen ceza

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesiince kabul edilen iddianamede, sanığın "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı belirtildi. İddianamede, M.G.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Süreç

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

