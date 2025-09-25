Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen N.K.'ye 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Adana Seyhan'da evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan N.K. hakkında 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:28
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 30 Haziran'da tutuklanan N.K. hakkında cumhuriyet savcılığınca iddianame hazırlandı.

Sanık hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine eve düzenlenen operasyon sırasında N.K.'nin, sigara paketine gizlediği 10,04 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kök Hint keneviri ile gece saatlerinde buluştuğu kişiye satış yaparken yakalandığı belirtildi.

Ayrıca adreste, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 120 lira, bir hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacağı bildirildi.

