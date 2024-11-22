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Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta maskeli 4 kişinin motosiklet hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri incih hakların peşinde.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:10
Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Esenyurt'ta, maskeli zanlı tarafından bir motosikletin çelik halatının kesilerek çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, İncirtepe Mahallesi 243. Sokak'ta, önceki gece meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, gece saat 3.20 civarında bölgeye gelen maskeli 4 kişi'den biri, park halindeki 34 KVS 308 plakalı motosikletin çelik halatını keserek hırsızlık gerçekleştirdi. Şüpheli, motosikleti yokuş aşağı çalıştırarak kaçarken, diğer 3 arkadaşının yaya olarak onu takip ettiği görüldü.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, hırsızlık zanlılarını yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Motosikletin sahibi Doğukan Doğancı, AA muhabirine verdiği demeçte, motosikletinin bina girişindeki doğalgaz borusuna çelik halatla bağlı olduğunu belirtti. Doğancı, "Motosikleti 3 ay önce satın almıştım. Yılların birikimi ile almıştık. 10 dakika içinde kapımızın önünden çalıp götürdüler. Motorumun ve hırsızların bulunmasını, cezalarını çekmelerini istiyorum." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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