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Adana'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:03
Adana'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Adana'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trajik kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Efe Yaman yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Çarkıpare Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde saatlerinde gerçekleşti. B.Y. yönetimindeki 38 AHE 230 plakalı otomobil, Yaman'ın idaresindeki 01 AUJ 021 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki iki yayaya ve park halindeki 34 SE 4193 plakalı araca çarparak durdu.

Kazada yaralanan 2 yaya, otomobil sürücüsü B.Y. ve motosiklet sürücüsü Mehmet Efe Yaman, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, Yaman'ın hastanede kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2'si yaya 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda park halindeki 34 SE 4193 plakalı otomobile çarparak durdu.

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