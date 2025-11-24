Adana'da FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumlu

Operasyon ve teslim

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturmaları kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü öğretmen Yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada; örgüte üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen H.D. (35) tespit edilerek operasyonla yakalandı.

Soruşturmada, şüphelinin örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği ve özel harekât polislerinden sorumlu olduğuna dair farklı illerde alınmış 16 ifade bulunduğu belirtildi. Şüphelinin kod adının 'Serkan' olduğu ve ByLock kullandığı tespit edildi.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.D. cezaevine teslim edildi.

ADANA’DA FETÖ/PDY’NİN EMNİYET MAHREM YAPILANMASINDA ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİNDEN SORUMLU OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN VE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, TEM EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.