Adana'da FETÖ firarisi öğretmen yakalandı: Özel harekât polislerinden sorumlu

Adana'da, FETÖ-PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında özel harekât polislerinden sorumlu olduğu iddia edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari H.D. TEM ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:04
Operasyon ve teslim

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturmaları kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü öğretmen Yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada; örgüte üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen H.D. (35) tespit edilerek operasyonla yakalandı.

Soruşturmada, şüphelinin örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği ve özel harekât polislerinden sorumlu olduğuna dair farklı illerde alınmış 16 ifade bulunduğu belirtildi. Şüphelinin kod adının 'Serkan' olduğu ve ByLock kullandığı tespit edildi.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.D. cezaevine teslim edildi.

