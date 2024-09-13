Adana'da FETÖ'nün Eski Yurt Müdürüne Hapis Cezası

FETÖ'nün Eski Yurt Müdürü Hapis Cezası Aldı

Adana'da, kapatılan bir yurdun eski müdürü A.Ç., silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Duruşmaya, tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmanın Ayrıntıları

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, sanık A.Ç'nin avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın FETÖ'nün örgüt evlerinde kaldığını ve Bank Asya hesaplarında olağan dışı artışlar gözlemlendiğini ifade etti.

Savcı, ayrıca sanığın mahrem imamların talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ve çeşitli örgüt üyeleriyle bağlantılarını sürdürdüğünü belirtti. A.Ç'nin ByLock uygulamasını kullandığını, örgütsel toplantılar düzenlediğini ve kendisine bir kod adı kullandığını da vurguladı.

Sanığın İddiaları

Sanık A.Ç, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Ancak mahkeme, A.Ç'yi silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ederken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.