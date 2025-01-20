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Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 6 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:15
Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bitişikteki 2 iş yerine sıçradı ancak kontrollü bir şekilde söndürüldü. Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki işletmelere yayıldı.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarına kısa sürede yanıt veren itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yangın alanında önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik geri dönüşüm tesisindeki alevlere müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik yorucu çalışmasıyla kontrol altına alındı ve iş yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Destekleyen Ekipler

Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’nün arazözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi.

Vali'den Açıklama

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, yangının şu an itibarıyla 3 iş yerini etkilediğini belirtti. Yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini ifade eden Köşger, "Burada çok sayıda geri dönüşüm yapan firmamız bitişik şekilde bulunuyor. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok, yalnızca mal kaybıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onu da telafi ederiz." şeklinde konuştu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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