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Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana Seyhan'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 08:37
Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Yenidam Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın duyulmasının ardından, çevredekilerin ihbarıyla birlikte çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak bölgeyi boşaltmaya çalıştı.

Yangınla mücadele için itfaiyenin yanı sıra, Emniyet Müdürlüğü’nün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile iş makineleri de devreye girdi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları sürüyor.

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