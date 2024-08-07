Adana'da Göle Düşen Helikopter Başarıyla Kurtarıldı

GÜNCELLEME - Adana'da Düşen Helikopter Kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos tarihinde orman yangınına müdahale sırasında baraj gölüne düşen helikopter, titiz çalışmalar sonucunda sudan çıkarıldı.

Çalışmalar Yeniden Başladı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, Mi-8 tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda dün akşam saatlerinde ara verdikleri çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı.

Çıkartma İşlemi

Su seviyesi düşürülen baraj gölünde, ekipler helikopteri yaklaşık 35-40 metre derinlikten kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkarmayı başardı. Dalgıçlar, helikopterin bağlı olduğu balonlara hava vererek aracı yüzeye yaklaştırdı.

Karaya Çıkarma ve İnceleme Süreci

Daha sonra iki bot yardımıyla helikopter, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki kıyıya çekildi. Vinç yardımıyla karaya çıkarılan helikopterin, incelenmek üzere Ankara'ya götürüleceği belirtildi.

Yangına müdahale amacıyla Gökdere Barajı'ndan su almak üzere yola çıkan helikopter, 2 Ağustos tarihinde Gökdere Barajı'na düşerek kırıma uğramıştı. Olayda, 3'ü Rus uyruklu olmak üzere toplamda 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nda çalışmalarını sürdürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.