Adana'da Gölet İnşaatında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'da Facia: Gölet İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Feke ilçesinde, yapımı devam eden gölet inşaatında gerçekleşen talihsiz bir olayda 26 yaşındaki işçi Abdullah Musab Yavuz, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, İncirci Mahallesi Esirmek mevkisi'nde yaşandı.
İhbar ve Müdahale
Olayın ardından hemen 112 Acil çağrı merkezi aracılığıyla ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve CANKUR ekipleri sevk edildi. İlgili ekipler, yoğun çalışmalarla Yavuz'a ulaşmayı başardı.
Olayın Sonrası
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Abdullah Musab Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuz'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.