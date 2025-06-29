DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.278.045,44 -0,16%

Adana'da Gölet İnşaatında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Feke ilçesindeki gölet inşaatında meydana gelen göçükte 26 yaşındaki işçi Abdullah Musab Yavuz yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:49
Adana'da Gölet İnşaatında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'da Facia: Gölet İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde, yapımı devam eden gölet inşaatında gerçekleşen talihsiz bir olayda 26 yaşındaki işçi Abdullah Musab Yavuz, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, İncirci Mahallesi Esirmek mevkisi'nde yaşandı.

İhbar ve Müdahale

Olayın ardından hemen 112 Acil çağrı merkezi aracılığıyla ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve CANKUR ekipleri sevk edildi. İlgili ekipler, yoğun çalışmalarla Yavuz'a ulaşmayı başardı.

Olayın Sonrası

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Abdullah Musab Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuz'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını...

Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını...

Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Oltu Taşı Ocağındaki Göçükte Hayatını Kaybeden Üç İşçinin Cenazesi Defnedildi
2
MKE Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Gürel'in Cenazesi Giresun'da Defnedildi
3
Tekirdağ'da Yangın: 1500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
6
Çanakkale'de Yangın: 100 Dönüm Buğday ve 150 Dönüm Makilik Alan Zarar Gördü

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?