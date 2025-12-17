Çerkezköy'de Beton Mikseri Virajı Alamayıp Devrildi
Kaza Detayları
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, çevre yolunun Tepe bağlantı noktasında meydana gelen kazada, Tepe istikametine seyir halinde olan beton mikseri virajı alamayarak yan yattı ve devrildi.
Devrilmenin etkisiyle araçtaki betonun bir bölümü çevreye saçıldı; bazı kısımlar yola döküldü.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
