DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

Çerkezköy'de Beton Mikseri Virajı Alamayıp Devrildi

Çerkezköy çevre yolunda virajı alamayan beton mikseri devrildi; sürücü yaralandı, beton yola döküldü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:11
Çerkezköy'de Beton Mikseri Virajı Alamayıp Devrildi

Çerkezköy'de Beton Mikseri Virajı Alamayıp Devrildi

Kaza Detayları

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, çevre yolunun Tepe bağlantı noktasında meydana gelen kazada, Tepe istikametine seyir halinde olan beton mikseri virajı alamayarak yan yattı ve devrildi.

Devrilmenin etkisiyle araçtaki betonun bir bölümü çevreye saçıldı; bazı kısımlar yola döküldü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE ÇEVRE YOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA, VİRAJI ALAMAYAN BETON MİKSERİ...

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE ÇEVRE YOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA, VİRAJI ALAMAYAN BETON MİKSERİ YAN YATARAK DEVRİLDİ. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN BETON YOLA DÖKÜLDÜ.

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE ÇEVRE YOLUNDA MEYDANA GELEN KAZADA, VİRAJI ALAMAYAN BETON MİKSERİ...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
4
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
5
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
6
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet
7
Gaziantep'te 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi — Hattat Ahmet Elbeşir'in Eserleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi