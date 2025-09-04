Adana'da Haraç İstediği Kişiyi Bıçakla Ağır Yaralayan Sanığa 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

İddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, haraç istediği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanık hakkında dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesiince kabul edildi.

Soruşturmaya göre Toros Mahallesi'nde 18 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, sanık E.K. motosikletle yanına gittiği T.B.'den 250 bin lira haraç istedi. Müştekinin tepki göstermesi üzerine sanığın, müştekiyi bacağından bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

İddianamede, sanık hakkında "silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildiği kaydedildi. Ayrıca, E.K. hakkında benzer suçlardan soruşturmalar bulunduğu ve mağdur T.B.'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu bilgisi de yer aldı.

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan E.K.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.