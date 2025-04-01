Adana'da Hırsızlık: Duvarı Kırarak 700 Bin Liralık Malzeme Çaldı

Adana'da Yüreğir ilçesinde gerçekleşen sıra dışı bir hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 3 Mart'ta, PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan ses ve ışık sistemleri satan mağazasına açmaya giden Ömer D, duvarının kırıldığını ve iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark etti.

Durumu hemen polis ekiplerine bildiren Ömer D, iş yerinden yaklaşık 700 bin liralık ses ve ışık sisteminin çalındığını” belirtti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık sırasında şüphelinin, duvarı kırarak malzemeleri alıp motosikletle kaçtığını tespit etti.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi Ahmet Ü. (37), saklandığı adresinde yakalandı. Yapılan aramada, çalınan malzemelerin bir kısmı da ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca, Ahmet Ü.'nün 7 Şubat'ta Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çalması olayı ile bağlantılı olduğu ve toplamda 5 ayrı hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Polis ekipleri, hırsızlıkta Ahmet Ü.'ye yardımcı olan motosiklet sürücüsünü tespit etmek için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yerine girmeden önce duvarı kırma anı ve sonrasında çaldığı malzemeleri dışarıya aktarma süreci net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, hırsızlık olayının ne denli planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.