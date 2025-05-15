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Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Adana'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:22
Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. 24 Ocak'ta Toros Mahallesi'nde Z.A'nın evinden çalınan ziynet eşyalarının yanı sıra, bir ay sonra Yeşiltepe Mahallesi'nde Z.Y'ye ait ikametten 80 gram altın ve Hürriyet Mahallesi'nden ise G.A'nın evinden 13 cumhuriyet, 2 yarım ve 1 çeyrek altın, 2 yüzük, bileklik ile kolye çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda 6 şüpheliden 2'si olarak Başak Ç. ve Arzu K. isimli şahıslar belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bu iki zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Ekipler, olaylara karışan diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların, hırsızlık amacıyla binalara girip çıkmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu durum, hırsızlıkla mücadelede güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'nın merkez Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla...

Adana'nın merkez Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki üç evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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