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Adana'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:57
Adana'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Hırsızlık Yaparken Yakalandı

Adana'da, 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Olaylar, şüphelinin züccaciye dükkanından para çalması ve başka bir iş yerine girmesi ile güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayların Gelişimi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs tarihinde merkez Seyhan ilçesinde bulunan Obalar Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanından çalınan 5 bin lira ile 6 Mayıs tarihinde Kocavezir Mahallesi'nde başka bir iş yerinden çalınan kredi kartları, değerli tespihler, antika paralar ve bir çay ocağından alınan cep telefonlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

Zanlının Kimliği Tespit Edildi

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları gerçekleştiren zanlının Erkan D. olduğunu belirledi. Gerekli istihbarat çalışmalarının ardından, Erkan D.’nin adresine operasyon düzenlendi ve gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlının, züccaciye dükkanında çekmeceden para çalması ve bir iş yerine giriş yapması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'da 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli...

Adana'da 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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