Adana'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı: 3 Olayla İlgili

Adana'da Hırsızlık Olayları Çözülüyor

Adana'da 16-18 Aralık tarihlerinde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayı, güvenlik kameraları sayesinde aydınlatıldı. Merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerinde, sahipleri tarafından kaldırıma park edilen bir elektrikli bisiklet ile iki motosiklet çalındı.

Polis Ekipleri Hızla Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alınan hırsızlık ihbarları üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yakalanan Zanlı Evinde Çalan Mallarla Birlikte Bulundu

Şüpheli Kadir K. (21), sokakta yürüdüğü sırada emniyet ekiplerince yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada, çalınan elektrikli bisiklet ile iki motosiklet bulundu ve hemen sahiplerine teslim edildi.

Tutuklama Kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin park halindeki motosikletleri çalması, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.