DOLAR
35,25 -0,26%
EURO
36,68 0%
ALTIN
2.967,06 -0,3%
BITCOIN
3.457.633,19 -0,8%

Adana'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı: 3 Olayla İlgili

Adana'da güvenlik kameralarına yansıyan 3 hırsızlık olayı sonrası 21 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:09
Adana'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı: 3 Olayla İlgili

Adana'da Hırsızlık Olayları Çözülüyor

Adana'da 16-18 Aralık tarihlerinde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayı, güvenlik kameraları sayesinde aydınlatıldı. Merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerinde, sahipleri tarafından kaldırıma park edilen bir elektrikli bisiklet ile iki motosiklet çalındı.

Polis Ekipleri Hızla Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alınan hırsızlık ihbarları üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yakalanan Zanlı Evinde Çalan Mallarla Birlikte Bulundu

Şüpheli Kadir K. (21), sokakta yürüdüğü sırada emniyet ekiplerince yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada, çalınan elektrikli bisiklet ile iki motosiklet bulundu ve hemen sahiplerine teslim edildi.

Tutuklama Kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin park halindeki motosikletleri çalması, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Trafik Kazası: Okul Servisi ile Tır Çarpıştı
2
Esenyurt'ta Kamyonet Otobüs Durağına Çarptı: 3 Yaralı
3
Kazakistan'da Azerbaycan Havayolu Uçağı Düştü
4
Milli Mücadele'nin İlk Gazetecisi Abdurrahman Peşaveri İslamabad'da Anıldı
5
Kel Kartal, ABD'nin Resmi Ulusal Kuşu Oluyor
6
Ünlü Müzik Yapımcısı Richard Perry 82 Yaşında Hayatını Kaybetti
7
Adana'da Motosiklet Hırsızına 7 Yıl Hapis Cezası

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak