Adana'da İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana'da Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Yapıldı

İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu, Adana'da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Mehmet Sağlam başkanlık etti.

Suçla Mücadele ve Toplumsal Güven

Sağlam, burada yaptığı konuşmada, kolluk hizmetlerinin yalnızca suçla mücadele değil, aynı zamanda vatandaşın gündelik hayatına güven, özgürlüklerine saygı ve geleceğe dair umut verme sorumluluğunu da içerdiğini vurguladı.

Toplantının 9'uncusunu memleketi Adana'da yapmaktan duyduğu gururu dile getiren Sağlam, komisyonun insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Adalet ve Hakikat Temeli

Sağlam, toplumun güven temelini oluşturan adalet ve hakikatin, komisyondaki çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirtti. "Kolluk ancak hak ve hukuka yaslandığında güçlüdür. Güvende olunan bir toplumda özgürlük de güvenle yaşanır," dedi.

Gazze Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda, Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve çocuk ölümleri üzerine de dikkat çeken Sağlam, Batı'nın insan haklarına dair geliştirdiği kavramların pratikte nasıl uygulanmadığını eleştirdi. "Yaşam hakkının ihlal edildiği bir yerde başka bir hak mevcut olamaz," şeklinde konuştu.

Toplantıya, komisyon üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Sağlam, tüm bu çalışmaların, polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının motivasyonunu zayıflatmadan yürütüleceğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı"nda konuştu.