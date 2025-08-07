DOLAR
Adana'da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Yayın Tarihi: 07.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 12:35
Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üç kişi yaralandı. Kazanın, Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Arap Camisi kavşağında, Ahmet A. yönetimindeki 80 KR 216 plakalı otomobil ile Ahmet B. idaresindeki 01 RG 181 plakalı otomobilin çarpışması sonucu olduğu bildirildi.

Olay yerine, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında yaralanan sürücü Ahmet A. ve araçtaki mehmet Can K. ile Hasibe K. hemen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, otomobillerin kavşaktaki çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

