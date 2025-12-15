DOLAR
Bakan Yerlikaya: Siber Suçlarda 301 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 günde düzenlenen operasyonlarda siber suçlarla bağlantılı 301 şüphelinin yakalandığını, 50 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 07:57
Bakanın açıklaması ve operasyon detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç şebekeleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Yerlikaya, şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiğine dikkat çekti.

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 301 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 55 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik son 6 gündür süren operasyonlarımızda; 50 şüpheli şahıs tutuklandı. 39’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi’ konularını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, -Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları tespit edildi."

Operasyon koordinasyonu: EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Operasyon yapılan iller: Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

