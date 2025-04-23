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Adana'da İki Cinayet Sonrası Şüpheli İntihar Etti

Adana'da iki kişiyi öldüren zanlı, saklandığı binanın damında intihar etti. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 00:58
Adana'da İki Cinayet Sonrası Şüpheli İntihar Etti

Adana'da İki Kişiyi Öldüren Şüpheli İntihar Etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, bir apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren şüpheli Mehmet Eser (22), saklandığı başka bir binanın damında intihar etti.

Alınan bilgilere göre, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Ekiplerin apartman dairesine girmesiyle birlikte Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla cansız bedenleri bulundu.

Cinayet Büro Amirliği Ekipleri Harekete Geçti

Olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser olduğunu tespit etti. Şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartman da saklandığı bilgisi üzerine özel bir operasyon düzenlendi.

Baskın sırasında kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı binanın damında tabancayla intihar etti. Olay yerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra Eser'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da yaşanan bu trajik olay, güvenlik güçlerini harekete geçirirken, şehirdeki sakinler arasında büyük bir korku ve endişe yarattı.

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında...

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında intihar etti.

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında...

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında intihar etti.

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