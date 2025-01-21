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Adana'da İki Katlı Evde Yangın: Hasar Var

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangın, önemli hasara yol açtı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:29
Adana'da İki Katlı Evde Yangın: Hasar Var

Adana'nın Sarıçam İlçesinde Yangın Çıktı

Adana merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, iki katlı bir evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın Gelişimi

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar Tespiti

Yangın sonucu evde önemli hasar meydana geldi. Yangının nedenine dair yetkililerin araştırmaları devam ediyor.

Adana merkez Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Adana merkez Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

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