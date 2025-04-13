Adana'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da, iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Mehmet E. (28) adlı zanlıya yönelik Toros Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonun Ayrıntıları

Yapılan incelemelerde, evin üç odasında saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Ekipler, adres içerisinde 74 kök kenevir, ısı tespit cihazı, ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile çeşitli bitki ilaçları ele geçirerek şüpheli Mehmet E.'yi gözaltına aldı.

Olay, Adana'da uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Emniyet güçleri, benzer olayların önüne geçmek amacıyla operasyonlarına devam ediyor.

Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Adreste 74 kök kenevir, ısı tespit cihazı, ışıklandırma ve havalandırma sistemi ve bitki ilaçları ele geçirildi.