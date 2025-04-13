DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.203.754,82 1,11%

Adana'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Adana'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı; operasyon detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 11:06
Adana'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da, iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren bir şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Mehmet E. (28) adlı zanlıya yönelik Toros Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonun Ayrıntıları

Yapılan incelemelerde, evin üç odasında saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Ekipler, adres içerisinde 74 kök kenevir, ısı tespit cihazı, ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile çeşitli bitki ilaçları ele geçirerek şüpheli Mehmet E.'yi gözaltına aldı.

Olay, Adana'da uyuşturucu suçlarına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Emniyet güçleri, benzer olayların önüne geçmek amacıyla operasyonlarına devam ediyor.

Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı....

Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Adreste 74 kök kenevir, ısı tespit cihazı, ışıklandırma ve havalandırma sistemi ve bitki ilaçları ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
2
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
3
Sumi'ye Düzenlenen Rusya'nın Balistik Füze Saldırısında 21 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Hulusi Akar, Azerbaycan Diaspora Komitesi ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
5
Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı
6
Bursa Valisi Ayyıldız'dan 699. Fetih Yılı Kutlaması
7
Adana'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık