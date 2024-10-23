Adana'da İmar Usulsüzlüğü Davası Devam Ediyor

Adana'da Usulsüzlük İddiaları ve Davanın Seyri

Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyeleri üzerinde dönen imar usulsüzlüğü iddiaları kapsamında 43 sanığın yargılanması devam ediyor. Dava, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte.

Sanıkların İfadeleri ve İddialar

Dava sürecinde, eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı A.A, dönemi boyunca usulsüz işlem gerçekleştirmediğini iddia etti. A.A, İstanbul'da eşinin ve kızının adına daire satın aldığını belirterek, suçlamaları reddetti. A.A: "Usulsüzlük yapıldığı öne sürülen inşaat alanına gitmedim ve İ.B'nin ifadesini kabul etmiyorum." dedi.

Diğer bir sanık olan İ.B, gayrimenkul işlemleriyle uğraştığını iddia ederek, A.A'nın dairelerini emaneten devraldığını savundu. İ.B: "Tutuklu kaldığım sürede dairelerin rüşvet için alındığından şüphelenip savcılığa ek ifade verdim. Bizzat şahit olduğum bir olay yok." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çukurova Belediyesi'nin Avukatı ve Mahkeme Kararı

Çukurova Belediyesi'nin avukatı, kurumun maddi zarara uğradığını ifade ederek sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gözaltı, Malvarlığı ve Soruşturma Süreci

Yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü iddiaları üzerine 60 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bu kişilere ait adreslerde; 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş, yaklaşık 4 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve bir tabanca bulunmuştu. Ayrıca, 112 taşınmaz ve 37 araca tedbir kararı uygulanmıştır.

Soruşturma kapsamında, 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmiş ve Ali Demirçalı'nın da aralarında bulunduğu 43 tutuksuz sanığa dava açılmıştır.