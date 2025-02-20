Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Kadın ve Ailesi Yaralandı

Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Hatun Umaç'ın tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:37
Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: Kadın ve Ailesi Yaralandı

Adana'da Silahlı Saldırı: Kadın ve Ailesi Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesi, Gazipaşa Mahallesi'nde av tüfeğiyle iş yerine açılan ateş sonucu 47 yaşındaki Yeliz ve Bülent Umaç çiftinin tedavileri tamamlandı, ancak kızları Hatun Umaç (21) hastanede tedavi altında.

Olayın Gelişimi

Saldırının 16 Şubat'ta gerçekleştiğini belirten Hatun Umaç, İ.İ.'den iş yerini 6 ay önce kiraladığını ve kira ödemesini 2 gün geciktirdiği için zor durumda kaldığını ifade etti. Umaç, şikayette bulunduğu İ.İ'nin iki gün sonra elinde silahla iş yerine gelerek ateş açtığını öne sürdü.

Hatun Umaç, "Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. Şikayetten iki gün sonra bununla karşılaştık." dedi.

Sonrasında Gelen Tehditler

Yaşanan olayların ardından Umaç, ağabeyine ait taksinin de iş yerinin önünde kundaklandığını açıkladı. Aile olarak can güvenliği endişesi yaşadıklarını vurguladı.

Polis Soruşturması

Adana Emniyeti, silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve aracı kundaklayan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, kamuoyunda büyük ses getirirken, güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Olay anını cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş tarafından kaydedilen saldırıda 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Adana'da yaşanan bu olay, toplumda infial yaratırken olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Adana'da iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu anne ve babasıyla yaralanan Hatun Umaç'ın...

Adana'da iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu anne ve babasıyla yaralanan Hatun Umaç'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Adana'da iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu anne ve babasıyla yaralanan Hatun Umaç'ın...

Adana'da iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu anne ve babasıyla yaralanan Hatun Umaç'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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