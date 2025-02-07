Adana'da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan Zanlı, Güvenlik Kamerasıyla Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir kuaförden ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanından hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalandı.

Hırsızlık Şüphesi ve Yakalanma Süreci

Olay, 23 Ocak tarihinde bir gece meydana geldi. Zanlı, kuaförün kapı kilidini kırarak içeri girdi ve burada iki televizyon çaldı. Bir gün sonra, dönerci dükkanından elektrikli aletler çalarak kaçtı. Bunun üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin etrafındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Tutuklama ve Geçmişi

Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli olarak belirlenen Rıdvan A. gözaltına alındı. Rıdvan A'nın, 33 yıl hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik Kamerasındaki Kayıtlar

Kamera kayıtlarında, Rıdvan A'nın kuaförün kapısını yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra açıp içeri girdiği ve elinde televizyon ve poşetle dükkanın önünden ayrıldığı anlar yer alıyor.