DOLAR
35,98 -0,21%
EURO
37,39 0,03%
ALTIN
3.313,51 -0,57%
BITCOIN
3.490.760,6 -0,28%

Adana'da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan Zanlı, Güvenlik Kamerasıyla Yakalandı

Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:03
Adana'da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan Zanlı, Güvenlik Kamerasıyla Yakalandı

Adana'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir kuaförden ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanından hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalandı.

Hırsızlık Şüphesi ve Yakalanma Süreci

Olay, 23 Ocak tarihinde bir gece meydana geldi. Zanlı, kuaförün kapı kilidini kırarak içeri girdi ve burada iki televizyon çaldı. Bir gün sonra, dönerci dükkanından elektrikli aletler çalarak kaçtı. Bunun üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin etrafındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Tutuklama ve Geçmişi

Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli olarak belirlenen Rıdvan A. gözaltına alındı. Rıdvan A'nın, 33 yıl hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik Kamerasındaki Kayıtlar

Kamera kayıtlarında, Rıdvan A'nın kuaförün kapısını yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra açıp içeri girdiği ve elinde televizyon ve poşetle dükkanın önünden ayrıldığı anlar yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
2
Yozgat'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
MİT'ten Çarpıcı Operasyon: PKK'nın Sözde Sorumlusu Murat Keleş Etkisiz Hale Getirildi
4
Mersin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı ve Yeni Tutuklama
5
Afganistan Trump'ın Gazze Planını Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirdi
6
Netanyahu: Suudi Arabistan İsterse Filistin Devleti Kurabilir
7
Isparta'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Genç Kafasını Kaldırıma Çarptı

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı