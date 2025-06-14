Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen büyük bir kaçakçılık operasyonunda, 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayda bir kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda iki araçta ele geçirilen sigara ile birlikte Seyhan ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron buldu.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer iki zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Adana'da gümrük kaçağı 9 bin 750 paket sigara ve 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Adana'da gümrük kaçağı 9 bin 750 paket sigara ve 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.