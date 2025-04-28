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Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı, kaçak alkol ve malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:59
Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 9 Zanlı Yakalandı

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da polis ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı kaçakçılık operasyonunda toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin gerçekleştirdiği bu operasyon, kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında, 20 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlarda 460 litre etil alkol, 200 litre ve 60 şişe kaçak içki ile 480 aroma verici alkol kiti ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemeler, kaçak alkol pazarının boyutunu gözler önüne serdi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Kaçakçılık ile mücadele eden ekiplerin, operasyonların süreceği bildirildi. Bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlılık mesajı veren emniyet güçleri, halkın sağlığı için bu tür faaliyetlerin önlenmesi adına çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı....

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 460 litre etil alkol, 200 litre ve 60 şişe kaçak içki ile 480 aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

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