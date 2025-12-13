Adana'da Kaldırımda Yürüyen Şahıs Park Halindeki Otomobilin Dikiz Aynasını Tekmeleyip Kırdı

Adana'da Park Halindeki Otomobilin Dikiz Aynası Tekmeyle Kırıldı

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, sokakta park halinde bulunan otomobilin dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı.

İddiaya göre, esnaf Enver Güven'in yanına gelen misafiri otomobili yola park etti. İkili çay içip geri döndüklerinde aracın aynasının kırık olduğunu gördü. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Kayıtları inceleyen Enver Güven, görüntülerde kimliği belirsiz bir şahsın kaldırımda yürürken otomobilin dikiz aynasına tekme attığını tespit etti. Güven, şahıstan şikayetçi olmadı ve misafirinin aracının ayna parçasını yeniletti.

Olayın maddi boyutu hakkında bilgi veren Güven, aynanın yenilenmesinin 2 bin lira tuttuğunu söyledi. Olayı anlatan Enver Güven'in sözleri şu şekilde:

"Misafirimizin otomobilinin yanında geldiğimiz de aynanın kırık olduğunu gördük. Misafirimize mahcup olduk. Çok fazla sorumsuz insan var. Misafirimizin otomobilinin aynasını biz yaptırdık durduk yere 2 bin liramıza mal oldu"

