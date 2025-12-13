İstanbul ve İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Milyon 958 Bin Hap Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

'İstanbul ve İzmir’de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik' dedi.

İstanbul'da, İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap ve 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İzmir'de ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin çalışmaları sonucu Buca ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, yürütülen mücadelenin hedefinin uyuşturucudan, özellikle gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları korumak olduğunu vurguladı.

