Ardahan Esnaf Odası Seçimleri: Candar Yılmaz Adaylığını Açıkladı

Candar Yılmaz, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına aday olduğunu açıklayarak, yeni ve dinamik bir kadroyla esnafın sorunlarını sahada çözme sözü verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:24
Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Seçim Heyecanı

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında seçim süreci başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına adaylığını açıklayan Candar Yılmaz, esnafın sesi olacaklarını söyledi.

Yılmaz'ın Vizyonu

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında yeni, genç ve dinamik bir kadroyla kurum ve esnaf arasında köprü görevi göreceklerini belirtti.

"Odanın kapılarını sadece aidat toplamak için değil, çözüm üretmek ve danışmanlık yapmak için açacağız. Başkan ve yönetim kurulu sadece odada oturmayacak, sürekli sahada, esnafın içinde olacak."

Sorunlara Hızlı Müdahale

Yılmaz, sektör toplantılarıyla sorunların birinci ağızdan dinlenip anında çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

AESOB SEÇİMLERİNE DOĞRU. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama