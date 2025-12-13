Aydın Büyükşehir 17 İlçede Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir 17 ilçede eş zamanlı çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, kent genelinde yürüttükleri altyapı ve üstyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların hedefi, Aydın ve Aydınlıların yaşam kalitesini yükseltmek.

ASKİ'nin yürüttüğü çalışmalar

ASKİ tarafından güncel olarak; Didim ilçesi Akbük Mahallesi ve Çine ilçesi Evciler Mahallesinde kanalizasyon çalışmaları, Köşk ilçesi Çarşı ve Ilıdağ Mahalleleri, Nazilli ilçesi Yeşil ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde yağmursuyu çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca Nazilli ilçesi Beğerli Mahallesi, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi ve Yenipazar ilçe merkezinde içme suyu altyapı çalışmaları devam ediyor.

Üstyapı tamirat ekipleri Didim, Kuşadası, Germencik ve Efeler ilçelerinde yoğun şekilde çalışırken; Çine ilçesi Gökyaka ve Topçam Mahalleleri, Germencik ilçesi Bozköy Mahallesi ve Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde drenaj çalışmaları devam ediyor. ASKİ, 17 ilçenin tamamında muhtelif mahallelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı çalışmaları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ise güncel olarak; Zeybekler ve Kızılçay Bulvarları, Sultanhisar ilçesi Kılavuzlar Mahallesi, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi, Koçarlı ilçesi Haydarlı Mahallesi, Çine ilçesi Akçaova ve Kasar Mahalleleri, Germencik ilçesi Çarıklar ve Gümüşköy Mahalleleri, Efeler ilçesi Şahnalı ve Mesudiye Mahalleleri, Bozdoğan ilçesi Dutağaç Mahallesi, Söke ilçesi Karacahayıt Mahallesi, İncirliova ilçesi Eğrek Mahallesi, Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi ve Nazilli ilçesi Bekirler Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaş memnuniyeti ve Başkan'ın mesajı

Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturuyor, çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

