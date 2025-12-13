Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Eskişehirli Tuğba Gökmen, Film İlhamıyla Parfümörlükte Kendi İşini Kurdu

Eskişehir’de yaşayan 2 çocuk annesi Tuğba Gökmen, izlediği bir film ve Tepebaşı Aile Destek Merkezi’nde katıldığı parfüm üretimi kursu sayesinde kendi işini kurdu.

İlham ve başvuru süreci

Asıl mesleği makine ressamlığı olan Gökmen, yıllarca farklı sektörlerde çalıştı. Hep kendi işini kurma hedefiyle yaşayan Gökmen, 2 yıl önce Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında açılan Tepebaşı Aile Destek Merkezi parfüm üretimi kursuna başvurdu. Başvurusunun cevabını beklerken izlediği bir parfüm filmi onu derinden etkiledi ve kursa kabul edildiğini öğrendiğinde büyük sevinç yaşadı.

Gökmen, bu dönemi şöyle anlattı: "İzlediğim film beni çok etkiledi. Filmi izlerken parfümün yapılışına ve esansların karışımına odaklandım. Ertesi sabah, 'Parfüm kursumuza başvurunuz kabul edilmiştir' mesajıyla uyandım. Çok sevindim ve hemen eşimi arayarak mutluluğumu onunla paylaştım."

Eğitim, sertifika ve marka tescili

Kursa katıldıktan sonra parfüm üretiminin inceliklerini öğrenen Gökmen, yaklaşık 5 aylık eğitim sonucunda sertifikasını aldı. Sertifikasını Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel’den teslim aldıktan sonra kendi markasını oluşturma yoluna gitti; tescil ve patent işlemlerini tamamladı.

Gökmen, süreci ve hedeflerini şöyle özetledi: "Kendi markamı kurmaya karar verdim. Markamın tescili için başvuruda bulundum. Tescilim onaylandı, daha sonrasında da patentimi aldım. Bu yolculuktaki en büyük gücüm eşimin desteği ve çocuklarımın inancı olmuştu. Şu anda Eskişehir’imizin yerli markası olma yolunda azimle ilerliyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Hedefim, bir atölye açıp kokularımı kendi markamla herkese tanıtmak."

Gelecek planı ve mesajı

Şu an home office olarak AR-GE çalışmalarını sürdüren Gökmen, önümüzdeki günlerde Buldukpınar Mahallesi’nde büyük bir atölye açmayı planlıyor. Kadınlara yönelik mesajını ise şu cümlelerle dile getirdi:

"İzlediğim filmden etkilenmem ve sonrasında gelen mesaj hayatımın dönüm noktasıydı. Bir adım atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kadınlarımıza da buradan bunu söylemek isterim, kendinize inanın. Çünkü kadınlar isteyince hiçbir şey imkansız değil."

Tuğba Gökmen’in hikayesi, ilhamın ve yerel destek programlarının birleştiğinde nasıl somut bir girişimcilik başarı hikayesine dönüşebileceğinin örneğini sunuyor.

